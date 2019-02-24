فقه المرأة| ما حكم تهرب الزوج من النفقة معتمدا على دخل زوجته؟

ورد تساؤل عن تهرب الزوج من النفقة معتمدا على دخل زوجته، عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء، وتقول السائلة: "شخص مغترب يبعث بجميع دخله إلى أهله في بلده الذي قدم منه، ثم يعيش معتمدًا على دخل زوجته، فهي تدفع أجرة المنزل وتكاليف الطعام والشراب والملبس، هل يجوز له ذلك؟"، وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي.

وأجاب فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد على التساؤل في فتوى رقم 4625 بتاريخ 06/04/2004 قائلا:

" لا يجوز للشخص أن يتهرب مما أوجبه الله عليه من النفقة على زوجته وأبنائه ويجعل زوجته تقوم بالنفقة عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم".

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