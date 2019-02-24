تعرفي على أحدث صيحات الجينز هذا الصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ
قالت خبيرة الموضة الألمانية جابرييلا كايزر، إن الموضة النسائية تشهد هذا الموسم رواجا كبيرا للجينز بشكل عام سواء سراويل أو تنانير أو فساتين أو أفرول.
وبالنسبة للسراويل، يطل الجينز هذا العام بأرجل واسعة مثل قصّة “Bootcut”، وقصّة قصيرة “Cropped” ذات الطابع الجريء.
وأضافت كايزر، أن الوسط العالي رائج بقوة، بالإضافة إلى الأهداب، التي تزين الطرف السفلي. كما يتألق الجينز بالمظهر المشطوف أو يزدان بالنقوش.
ومن ناحية أخرى، أشارت كايزر إلى أهمية الانتباه للجيوب الخلفية، موضحة أن الجيوب العالية تمنح الأرداف مظهرا ممتلئا ومثيرا، في حين تمنح الجيوب المنخفضة الأرداف مظهرا أكثر نحافة ورشاقة.
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