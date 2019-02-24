رئيس الزمالك يُعلن: رفعت قضية على أحمد شوبير.. فيديو

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - شن مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا ناريًا على أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الزمالك اليوم المذاع عبر فضائية المحور:” اتحاد الكرة لن تقوم له قائمة طالما أحمد شوبير موجود في المجلس”.

وأضاف رئيس الزمالك، أن سيقيم دعوة قضائية ضد أحمد شوبير، والساعات الـ 48 القادمة ستحسم موعد التقدم بالدعوة.

وأشار إلى أن الأزمة التي تشهدها الكرة المصرية والتخبط داخل اتحاد الكرة بسبب وجود أحمد شوبير.

وقبل أيام وخلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وممثلي الأندية، حدثت مشادة ومناوشات بين رئيس نادي الزمالك، وأحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة.

وفي سياق متصل، كان رئيس مجلس إدارة الزمالك طالب باستقالة أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة من منصبه، بعدما وصفه بـ”المتحيز” لصالح الأهلي.