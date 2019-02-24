كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - سخر تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز ورئيس الإتحاد العربي لكرة القدم من رفض الأهلي خوض مباراته ضد بيراميدز في كأس مصر والمحدد لها 28 فبراير الجاري. ونشر “آل الشيخ” عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” صورة البيان الذي نشره نادي بيراميدز وجاء فيه: ” بإنتظاركم يوم 28 في الملعب .. ما تتأخروش علينا”، وتعليق الحساب الرسمي لنادي الزمالك على البيان بصورة ساخرة للفنان كريم عبد العزيز من فيلم “الباشا تلميذ”.

كانت هذه تفاصيل خبر على طريقة الباشا تلميذ – صفحة الزمالك للنادي الأهلي: كلم الحاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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