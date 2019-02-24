التموين عن إستبعاد غير المستحقين للدعم : هنخطرهم من خلال بون الخبز

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - انجي بيومي

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين، إنهم يقومون حاليًا بتنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين، مشيرًا إلى أن قاعدة البيانات بالوزارة أصبحت سليمة بنسبة 100%.

وأشار “مدكور”، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، إلى أنه تم تحديد 5 معايير أساسية لتنقية البطاقات.

وأوضح مستشار وزير التموين، أن من تنطبق عليه المعايير سيخطر من خلال بون الخبز، وله حق التظلم.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت، عن وضع أسس ومحددات لضبط منظومة الدعم السلعي والخبز، التي سيتم عليها تحديد من يستحق الدعم والتواجد في قاعدة البيانات ومن غير المستحق للدعم وفقا لمؤشرات الإنفاق ومعدلات الاستهلاك.

وقال وزير التموين – خلال مؤتمر صحفي عقده السبت، إن وزارته انتهت من المرحلة الأولى لضبط منظومة الدعم.

وأكد المصيلحي أنه سيتم تطبيق المرحلة الثانية من تلك المؤشرات بداية شهر مارس المقبل وتتضمن 5 محددات هي: استهلاك 650 كيلو وات شهريا للكهرباء، وإنفاق الفرد على المحمول 800 جنيه، مع استمرار محدد السيارات الفارهة والوظائف العليا، والمدارس الأجنبية بقيمة 30 ألف جنيه للطفل الواحد.

وقال إن المواطن سيتلقى تحذيرات على بطاقته التموينية أو الخبز بشأن عدم استحقاقه ويحق له عن طريق موقع الوزارة الرسمي تقديم تظلم مع المستندات التي تفيد استحقاقه على أن يتم دراسة التظلمات خلال 15 يوما للرد عليها، موضحا أن التظلمات ستتم إليكترونيا فقط ولن يضطر المواطن إلى الذهاب لمكاتب التموين لتقديم التظلمات.