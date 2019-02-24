عمرو أديب عن تعيين أميرة سفيرة للسعودية في واشنطن : خطوة جبارة

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - انجي بيومي

أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار المملكة العربية السعودية بتعيين الأميرة ريما بنت لندة سفيرة للملكة في واشنطن، قائلًا: خطوة جبارة، وهنيئًا للمرأة السعودية”.

وأوضح “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، أن هذا الأمر يحدث لأول مرة، لافتًا إلى أن الأميرة ريما بنت بندر من بيت دبلوماسي، ونتوقع لها أداء جيد، وأن تحدث تغير في العلاقات بين واشنطن والمملكة.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أمر ملكي باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أصدره ولي العهد محمد بن سلمان بصفته نائبا عن الملك ويقضي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود سفيرة للسعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بمرتبة وزير.