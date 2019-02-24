سمير فرج: قيادات الإخوان نقلت ممتلكاتها لبريطانيا ولذلك انتهي الارهاب بها

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - قال اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، إن قيادات جماعة الإخوان الإرهابية نقلوا ممتلكاتهم من تركيا إلى بريطانيا خوفًا من أن تتخلى عنهم، مؤكدًا أن هذا ما يفسر خلو لندن من الأحداث الإرهابية خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “بالورقة والقلم”، المذاع على قناة “تن”، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي في ميونخ، التي تضم أكبر مركز للإخوان تعد صفعة قوية لهم.

وأشار إلى أن مصر ستدعم حقوق الفلسطينيين خلال القمة العربية الأوروبية، لافتًا إلى أن إقامة القمة في مدينة شرم الشيخ دليل واضح على مستوى الأمن في مصر.