كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إن جثمان الإنسان ما هو إلا حفنة ناقصة من الأرض، مشيرًا إلى أن الإنسان بعد الوفاة يعود إلى البرزخ.

وتابع الجندي، خلال حلقة برنامجه “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، “القرآن الكريم بيقول كلام كده كل واحد مننا عايش وهو عبارة عن حفنة من الأرض، وهذا سر ضمة القبر، لأن الأرض تكون فرحة بعودة جزء منها، وبعدها تعيده إلى أصله”.

واستكمل: “الناس يتعارفون على بعضهم في عالم الذر، ويمكن تقابل إنسان عمرك ما قابلته بس تكون متضايق منه بسبب اللقاء في عالم الذر”.

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الجندي : ممكن تقابل واحد وتتخنق منه بسبب لقاء عالم الذر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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