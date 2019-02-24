بيراميدز يوجه رسالة نارية للأهلي ويُعلن عودة تركي اّل الشيخ

كتب ياسر ابراهيم - الأحد 24 فبراير 2019 02:36 صباحاً - أعلن نادي بيراميدز عودة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، للاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية.

وقال النادي في بيان رسمي، صدر، يوم الأحد: ”يعلن نادي بيراميدز أنه نظرا للمطالبات الكبيرة من الأستاذ سالم الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والإعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية، التي توجهت لمعالي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية“.

ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدى معالي المستشار، وما أبدته من إصرار واهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة والتزام إلا أنه تقديرا لكل هذه المطالبات ونزولا عند رغبة المحبين فقد قرر معالي المستشار إعادة الاستحواذ على حصته ي نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات“.

وتابع البيان: ”وسيتحمل شخصيا كل ذلك احتراما وقتديرا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الاستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز“.

أكد بيراميدز في بيان نشره منذ قليل عبر حسابه في فيسبوك وتويتر انتظاره للأهلي في مواجهتهما يوم الخميس في الدور ثمن النهائي لكأس مصر.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أجل لقاء الفريق في الدوري المصري الممتاز أمام الأهلي لتقام في 18 إبريل بدلا من 28 فبراير بعد طلب بيراميدز ذلك متحججا كيف يواجه الأخير في الدور الثاني من الدوري ولم يلعب الأهلي بعد لقاء القمة أمام الزمالك في الدور الأول من البطولة.

ومنذ لحظات نشر الحساب الرسمي لنادي بيراميدز، بيانا مقتضبا أعلن خلاله تمسكه بخوض لقاء الأهلي في دور الـ16 ببطولة كأس مصر، يوم 28 فبراير الجاري.

ونشر بيراميدز صورة من لقاء الفريق ضد الأهلي بالدور الأول للدوري، معلقا: “بانتظاركم في كأس مصر يوم 28 في الملعب.. لا تتأخروا علينا”.

وكان نادي بيراميدز قد أصدر بيانا رسميا في الساعات الماضية، أعلن تمسكه بخوض مباراة الكأس يوم الخميس المقبل.

وطلب بيراميدز تأجيل لقائه ضد الأهلي يوم 28 فبراير الجاري، في الجولة الخامسة والعشرين للدوري المصري، لحين خوض الأحمر لقاء القمة ضد الزمالك، والمؤجل من الجولة السابعة عشر للدوري يوم 30 مارس المقبل.

وكان تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز السابق، ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، عرض تبديل لقاء الفريقين بدور الستة عشر ببطولة كأس مصر، بمباراة الدوري يوم 28 فبراير الجاري.

وأعلن النادي الأهلي بعد اجتماع لمجلس إدارته، رفض مقترح تبديل مباراة الدوري بالكأس، إلا أن اتحاد الكرة استجاب لطلب بيراميدز بتأجيل لقاء الأهلي بالدوري إلى يوم 18 أبريل المقبل، على أن يقام لقاء الكأس يوم 28 فبراير.

واجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، يوم الخميس الماضي، وأعلن رفضه تبديل مباراة الدوري بالكأس.