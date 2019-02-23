بفستان شفاف.. كيم كارداشيان تحيي ذكرى ميلاد والدها

حرصت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، على إحياء ذكرى ميلاد والدها الراحل روبرت كارداشيان، الـ75.
ونشرت "كيم" صورة لها خلال مرحلة المراهقة، بصحبة أبيها، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، والتى ظهرت من خلالها بجسد أنحف مما تبدو عليه الآن، مع شعر منسدل، وفستان أسود شفاف، له بطانة باللون الأبيض.
وعلقت: "عيد ميلاد سعيد يا أبي، كان هذا عيد ميلادي الـ16 حين فاجئني والدي بسيارتي الأولى".
وتابعت: "كنت أتمنى بشدة لو أنك موجود بيننا بالوقت الحالي، فكان بإمكاننا صنع المزيد من الذكريات معا، نحن نفتقدك كثيرا ونحتفل بعيدك اليوم".
وكان والد نجمة تلفزيون الواقع، توفى في عام 2003، عقب صراعه مع السرطان.
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