بالصور| لأهداف خيرية ومواجهة غلاء المعيشة.. فتيات يبعن عذريتهن في "مزاد علني"

"مزاد العذرية" هو المزاد الذي يتم إطلاقه عبر شبكات الإنترنت وبعض المواقع المتخصصة، لتعلن من خلاله الفتاة على رغبتها في بيع عذريتها، ويقوم الفائز بممارسة الجنس لأول مرة مع الفتاة.

فتيات من حول العالم أقدمن على هذه الخطوة رغم تعدد أهدافهن، ويرصد "هن" في هذا التقرير بعضًا من هذه الحالات:

عارضة أزياء أذربيجانية تبيع عذريتها لأجل والدتها:

في شهر أغسطس الماضي، أعلنت محبوبة محمد زادة، عارضة الأزياء الأذربيجانية عن استعدادها في بيع عذريتها في مزاد علني على الموقع المتخصص "Cinderella Escorts".

وبعد أشهر من الإعلان الذي وضعته "زادة" وجدت الشاب الياباني الذي دفع جزء من المبلغ المتفق عليه وهو 2.7 مليون دولار، وستقضي ليلتها الأولى مع المشتري في أحد فنادق ألمانيا، التي تسمح قوانينها بتوفير هذه الخدمات.

وكانت عارضة الأزياء العشرينية أعلنت أنها أقدمت على هذه الخطوة لأجل والدتها.

أمريكية تبيع عذريتها لاستكمال دراستها:

جيسيل، فتاة أمريكية، قررت الإعلان عن بيع عذريتها على موقع "Cinderella Escorts"، حتى تستطيع استكمال دراستها وتحقيق حلمها في السفر حول العالم.

وانتهى المزاد العلني بفوز رجل الأعمال المليونير من أبو ظبي، الذي دفع 2.5 مليون يورو، وذلك بعد أن دخل في مزاد مع ممثل هيولوودي الذي جاء ثانيًا، وأخر روسي لكنه جاء في المرتبة الثالثة من ناحية العرض المالي.

وتعرضت الفتاة الأمريكية لسيل من الانتقادات بعد أن أعلنت عن رغبتها، لكنها رأت أن قرار قضاء وقت مع شخص لا تحبه، هو قرار شخصي ولا دخل لأحد به.

برازيلية تبيع عذريتها لمساعدة الفقراء في بلدتها:

أقدمت فتاة برازيلية تدعى كاتارينا ميجليورينتي، على بيع عذريتها في مزاد علني مقابل مبلغ مالي قدره 780 ألف دولار.

وكانت الفتاة البرازيلية أعلنت عن رغبتها لجمع أموال التبرعات لبناء منازل لأهالي بلدتها الفقيرة في ولاية سانتا كاترينا، الواقعة في جنوب البرازيل.

وفاز شاب ياباني بعذرية الفتاة البرازيلية مقابل مبلغ 780 ألف دولار، وتعرضت "كاتارينا" لعديد من الانتقادات ورفضت أن يطلق عليها اسم "العاهرة".

فرنسية قررت بيع عذريتها لمساعدة عائلتها:

ظلت الفتاة الفرنسية التي تدعى "ياسمين" محافظة على عذريتها حتى ضاقت الأمور بأسرتها بسبب تكاليف المعيشة المرتفعة، لتقرر الإعلان عن بيعها في مزاد علني.

"عذريتي كانت مهمة بالنسبة لي، لكن عائلتي كانت تنهار بسبب نفقات المعيشة المرتفعة"، الأسباب التي دفعت "ياسمين" الإقدام على هذه الخطوة، وبعد أيام من المزاد العلني، عثرت على شاب أمريكي يعمل في مصر في "وول ستريت" دفع لها 1.2 مليون دولار.

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