تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صور جديدة للفنانة ريهام حجاج، بصحبة زوجها، وطليق ياسمين عبد العزيز، محمد حلاوة، وذلك خلال تواجدهما بإحدى المطاعم. وظهرت "حجام" وهي مُمسكة بالأخير، بصحبة مجموعة من أصدقائهما، أبرزهما سيدة الأعمال مها حمزة. وكانت ريهام حجاج فاجأت متابعيها مؤخرًا، بحذف صورها مع زوجها "حلاوة" من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، فضلًا عن حذفها صور الأخبار الصحفية التي نشرت خبر زواجهما، لتستدل ريهام "الستار" بهذا التصرف، على أزمتها غير المُباشرة مع ياسمين عبد العزيز، وتثير الجدل حول استمرار الزواج من "حلاوة". ​

كانت هذه تفاصيل خبر عقب حذف صورها معه.. ظهور جديد لريهام حجاج مع طليق ياسمين عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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