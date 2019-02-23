محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر يتعامل كثير من الأشخاص مع الأدوية المسكنة كما لو كانت طعام أو شراب، حتى أن البعض يتناولها مرات متعددة في اليوم الواحد لتسكين الألم الذي يعاني منه سواء في الأسنان أو الصداع أو غيره، إلا أن ذلك يسبب مشاكل صحية متعددة، لذلك يجب مراعاة بعض الأمور عند تناول المسكنات. لمزيد من القراءة عن خطورتها تصل للوفاة.. المسكنات آمنة بهذه الشروط اضغط هنا

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