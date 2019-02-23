يقتل والدته ويطهو "لحمها" ليتناوله مع كلبه

يواجه شاب إسباني حكمًا بالحبس، عقب قتله والدته بدمٍ بارد، حيث قرر تقطيع جسدها لأجزاء صغيرة، ومن ثم طهى لحمها لتناولها بصحبة كلبه.

وكانت الشرطة الإسبانية، ألقت القبض على ألبرتو سانشيز، البالغ من العمر 26 عاما، ويقطن في مدريد، بعدما قطّع لحمها، وحفظه في صناديق طعام بلاستيكية قبل طهوها ومشاركة كلبه في تناولها، حسبما ذكر موقع "إكسربس".

وبحسب الموقع، فإن الأمر تم اكتشافه بمحض الصدفة، بعدما أبلغت إحدى صديقات الأم، والبالغة 66 عامًا، الشرطة، مؤكدة أنها متغيبة منذ شهر، لتذهب الشرطة على الفور لمنزلها، وبدون أي ضغوطات أو أسئلة، فقرر الشاب الاعتراف بجريمته كاملة.

ووجدت الشرطة بالفعل بقايا من جسد السيدة في المنزل، وقالت التحريات أن نجلها القاتل يعاني من اضطرابات نفسية، بسبب سوء معاملة والدته، الأمر الذي دفعه لتنفيذ الجريمة، والاعتراف بها على الفور.

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