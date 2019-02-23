عرضُ أزياء كامل من الشوكولاتة.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - من المعروف أنّ تناول الكثير من الشوكولاتة، يُعتبر أمرًا مستبعدًا من قِبل عارضات الأزياء، وذلك من أجل المحافظة على رشاقتهن، وقوامهن الجميل، لكن ماذا عن ارتدائها؟

تعاونت شركة "Chocolatiers" مع مصممي الأزياء، لتصميم 13 ثوبًا، مصنوعة بالكامل من هذه الحلوى اللذيذة في بلجيكا، ارتدتها عارضات الأزياء، كجزءٍ من معرض "صالون دو شوكولا" السنوي، الذي يضم ورش عمل، ومؤتمراتٍ عن الشوكولاتة البلجيكية، والتي يعتبرها البلجيكيون الأفضل في العالم.

واستخدم مصمم الأزياء جيوفاني بياسيولو، وصانع الشوكولاتة جان كريستوف أوبير، 8 كيلوجرامات من الشوكولاتة من أجل صناعة ثوبٍ كاملٍ منها.

وتحدّث أوبير عن تصميمه قائلاً: "كل شيء مغطى بالشوكولاتة ومسحوق الكاكاو. يحتوي هذا الثوب على أكثر من خمسة كيلوغرامات من الشوكولاتة ونحو ثلاثة كيلوغرامات من مسحوق الكاكاو".

وأضاف أوبير: "إن استخدام كمية كبيرة من مسحوق الكاكاو جعلت الشوكولاتة جافة مما يُقلل احتمالات ذوبانه"

وتعاون صانع الشوكولاتة البلجيكي الشهير فريدريك بلوندي، مع مصمم أزياءٍ من بيرو، لصناعة ثوب مستوحى من ملابس الملكة المصرية كليوباترا، مزينٍ بقطع من الشوكولاته، فيما أمضى بعض مصممي الازياء أسابيع في خياطة آلاف قطع الشكولاتة على أثوابهم.