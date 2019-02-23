إيرينا شايك "فتاة كازينو" في عروض موسكينو.. وفستان بطبعات آلة القِمار!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تتواجدُ عارضة الأزياء العالمية من أصولٍ روسيّة "إيرينا شايك" في إيطاليا حاليًّا، بسبب مُشاركتها في أسبوع ميلانو للموضة، وبالأخص عرضها مجموعة خريف شتاء 2019 / 2020 لعلامة موسكينو الإيطالية للأزياء الفاخرة.

قرّر المدير الإبداعي للعلامة "جيرمي سكوت" أن تكون فكرة العرض مُستوحاةً من برنامج ألعاب ‘The Price Is Right’ أي "السّعرُ صحيح"، فكانت مِنصّة العروض تُحاكي بديكوراتها استوديو برنامج الألعاب، الأمر الذي انعكس أيضًا على أزياء المجموعة.

ارتدت إيرينا شايك فُستان ماكسي طويلًا بستايل الأكمامٍ الطويلة الخالي من أيّة تفاصيل من ناحية القصة والستايل، لكنّه عوّض ذلك بلون الفُستان وطبعات آلة القِمار التي ملأته من رأسه إلى أخمص قدميه، في توليفة تصميم أزياءٍ لم نألفها من قَبل.

زاد جيرمي من بهرجة إطلالة شايك بوضع باروكة شعرٍ ضخمة على رأسها، جاءت بتسريحة المنفوخ والمُمشّط إلى الخلف، لكي يُبرز معالم وجهها الجميل، الذي أضافَ إليه مزيدًا من الألوان بظلال عيونٍ أخضر وأحمر شفاهٍ مشمشي.

وللمزيد من التّألّق، انتعلت حبيبة الممثل العالمي "برادلي كوبر" كعبًا عاليًا أسود مُرصّعًا بالإكسسوارات المعدنية، وحملت حقيبة كلاتش صغيرة، في حين تزيّنت بطقم من المُجوهرات البرّاقة الذي تألّف من قلادة ضخمة وأقراط الثّرية المُنسدلة.