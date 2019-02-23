انت الان تتابع تفاصيل خبر غرائب "غينيس".. رجل يدخل الموسوعة بارتداء "التيشيرتات"! والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 09:46 صباحاً - حطّم رجل كندي وابنه رقماً قياسياً في موسوعة "غينيس" العالمية للأرقام القياسية؛ حيث ارتدى أكبر عدد من القمصان "تيشيرتات" في وقت واحد.

وبحسب "يو بي آي"، كشف تيد هاستينغز، صاحب العدد القياسي في ارتداء القمصان، أنه فعل هذا عند اطلاعه على الرقم القياسي المسجّل بارتداء أكبر عدد من القمصان، عندما كان يتصفح موسوعة غينيس مع ابنه ذي الـ11 عاماً.

وأكد الأب هاستينغز أنه أراد ألا يخيّب ظن ابنه، فقرّر أن يحدد أولاً أي رقم قياسي يمكن أن يحاول تحطيمه، ثم الخطوات المتّبعة، ثم عثر على الرقم القياسي الخاص بالتيشيرت.

وحول كيفية كسر الرقم القياسي الخاص بالقمصان، يقول إنه طلب برفقة ابنه عدداً من القمصان مختلفة المقاسات وصولاً إلى مقاس "20 XL" من الهند، ووضع خططاً لمحاولة تحطيم الرقم القياسي في صالة "بولسكي سترينغس" للألعاب الرياضية في مدينة كيتشنر.

هاستينغز تمكّن من ارتداء 260 قميصاً، ليحطّم الرقم القياسي السابق بفارق 3، لكنه وصف التجربة بأنها "فظيعة بشكل عام".

وقال: "عندما ارتديت 100 قميص شعرت أن تحقيق الرقم القياسي ممكن، ولكن مع الوصول إلى القميص رقم 150 بدأت أعتقد أن هذا الأمر هو أحد أغبى الأشياء التي قمت بفعلها منذ فترة طويلة".

واختتم قائلاً: "مع تزايد عدد القمصان التي أرتديها تزايد وزنها على جسدي وأصبحت مقيّداً، لكنني تحمّلت ونجحت في النهاية".