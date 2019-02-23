انت الان تتابع تفاصيل خبر الخمور تقتل 50 شخصاً في الهند والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 09:46 صباحاً - قضى 50 شخصاً في الهند، بسبب شربهم خموراً ملوثة في ولاية "آسام"، شمال شرقي البلاد.

وأعلن مسؤولون أمنيون في آسام، أمس الجمعة، اعتقال 5 أشخاص لهم علاقة بالحادث، في منطقتي "غولاغات" و"جورجوان" بالولاية.

وفي 9 فبراير الجاري، وثقت الشرطة الهندية وفاة 39 شخصاً على الأقل شمالي البلاد؛ إثر تناولهم خموراً مغشوشة تحتوي على مادة الميثانول الكحولية السامة وفق نتائج مخبرية.

وبينت تقارير الطب الشرعي ونتائج التشريح الأوليّ للجثث، أن الخمور كانت تحتوي على مادة الميثانول السامة.

وفي وقت سابق، اعتقلت الشرطة 8 من المشتبه فيهم، في حين أوقفت السلطات 35 مسؤولاً، بينهم 12 شرطياً، على خلفية هذا الحادث.

يشار إلى أن حوادث التسمم بالمشروبات الكحولية شائعة في الهند، بسبب إقبال البعض على شراء بعض الأنواع الرخيصة التي تحتوي على مواد سامة، حسب المصدر نفسه.