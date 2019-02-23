أبرزها اللآلئ.. صيحات مجوهرات وإكسسوار ربيع 2019 بنكهة الثّمانينات!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يبدو أنّ الحنين إلى الماضي، سيكون عنوان أغلب صيحات 2019، فعلى الرّغم من ظهور أفكار حديثة وجذّابة، إلا أنّ روح الكلاسيكية ستطغى على موضة هذا العام، فيما يتعلّق بالأزياء، والمكياج، والإكسسوار أيضًا.

وفيما يتعلّق بموضة مجوهرات، وإكسسوار ربيع 2019، ستتميّز الصيحات بنكهة الثمانينات، ولكنْ مع لمسة عصرية، ومن خلال مجلة "هو وات وير" جلبنا لكِ أبرز تلك الصّيحات.

اللآلئ

للآلئ جاذبية خاصّة من نوعها، وتضفي لمسة ملكية وأناقة لا تُقاوم على إطلالة كلّ سيّدة، فمن الأقراط، والقلادات، إلى الأساور والخواتم، لا تفوّتي اختيار إكسسوار مزيّن باللآلئ.

السلاسل وتصميم الحلقات

اختاري إكسسوار مُصمّمًا على شكل سلاسل، أو حلقات، لإكمال إطلالاتكِ الربيعية هذا العام، سواء باللّون الفضيّ، أو الذهبيّ، حسب رغبتكِ.

الأساور الضخمة

هذا العام ستظهر صيحة الأساور الضّخمة الشّفّافة بقوّة، وهي صيحة مميّزة ازدهرتْ في فترة الثمانينات، فجرّبيها ونسّقيها مع قرط بنفس التّصميم الشّفّاف.

الحلية المتدليّة

من الأقراط إلى القلادات، تسيطر التّصاميم ذات الحلية، أو الزينة المتدلية على موضة إكسسوار، ومجوهرات ربيع هذا العام، فلا تتردّدي من اختيار تلك الصّيحة، وخاصّة التصاميم ذات أشكال الفاكهة الكبيرة.