دار "فندي" الإيطالية تُقدِّم آخر عروض لاغرفيلد بعد رحيله بيومين

دامت قصة الحب التي جمعت "قيصر الموضة" كارل لاغرفيلد ودار "فندي" الإيطالية الفاخرة 54 عامًا، حيث تُعتبر أطول تعاون سُجّل في تاريخ الموضة حتى يومنا، أما آخر عروضه لهذه الدار فتم تقديمه بعد يومين من وفاته، وخيّمت عليه أجواء من التأثّر الشديد ظهرت على وجوه الحضور والعارضات، وفريق العمل، وشريكته الإبداعية في الدار سيلفيا فنتوريني فندي التي قالت "يشكّل الرابط بين لاغرفيلد وFendi أطول قصة حب في عالم الموضة، وتأثيرها سيبقى مستمراً في حياتنا لسنوات طويلة قادمة".

تعرّفت سيلفيا على لاغرفيلد عندما كانت في الرابعة من عمرها، فقد بدأ العمل مع والدتها وعمّاتها في الدار العائليّة منذ العام 1965. وهي تتذكّر أنه كان يُطلق عليها اسم "الفتاة الصغيرة الحزينة"، كما شدّدت على أن لاغرفيلد أشرف بنفسه رغم مرضه على كل قطعة من هذه المجموعة التي كشفت عن وجوهه المتعددة.

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وتضمّن العرض 42 إطلالة ذات طابع أنثوي، ركّزت بشكل أساسي على تحديد الكتفين والخصر بأسلوب عصري، إضافة إلى استعمال خامات انسيابيّة تركت المجال لظهور طبقات متعددة تكوّنت منها العديد من الإطلالات.

وغلبت على هذه المجموعة التدرجات الحيادية التي دخل عليها الأصفر الزعفراني والأخضر التوركوازي بلمسات خجولة، كما تكرر ظهور الأنسجة الشبكية التي تم تنفيذها بخامات مطّاطة حيناً وجلدية حيناً آخر. وقد تزيّنت العديد من الأزياء والأكسسوارات بطبعة "المونوغرام" التي تُعرف باسم Karligraphy وهي "لوغو" دار Fendi المؤلّف من حرفي F والمنفّذ بخط يد لاغرفيلد نفسه، والذي سبق أن تم إطلاقه في العام 1981.

رغم غياب لاغرفيلد الجسدي عن عرض Fendi الأخير الذي تم تقديمه في إطار أسبوع ميلانو للموضة، إلا أن حضوره كان طاغياً في تفاصيل المجموعة من الياقات الكبيرة إلى مزيج الطراز الرياضي باللمسات الأنثوية، وخلط الطبعات والخامات بأسلوب مبتكر.

وبدا حضور الفرو الذي اعتدنا على أن يكون طاغيًا في عروض Fendi خجولاً هذه المرة، فرأيناه يزيّن فقط مجموعة محدودة من المعاطف والأكسسوارات، ويعود ذلك إلى سياسة جديدة قررت انتهاجها الدار مع تنامي الدعوات إلى تجنّب استعمال الفرو الطبيعي في مجال الموضة؛ ولذلك نراها تعمل على الانتقال بصورتها من دار متخصّصة بتصميم الفراء الطبيعي باتجاه تصميم الملابس الجاهزة وأزياء الكوتور.

وظهرا في ختام آخر عروض لاغرفيلد لدار Fendi الأختان بيللا وجيجي حديد بإطلالتين مشرقتين تزيّنتا بالأبيض والأصفر، وعُرض فيلم قصير ظهر فيه لاغرفيلد وهو يتذكّر الزي الذي وصل به إلى روما ليبدأ تعاونه مع دار Fendi منذ حوالي خمسة عقود، ثم اختتمت سيلفيا فينتوريني فندي بالعبارة التي كان "قيصر الموضة" يرددها دائماً في نهاية عروضه "والآن، إلى التالي". تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Fendi من الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين فيما يلي:

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