انت الان تتابع تفاصيل خبر إصابة 11 سورياً و6 أردنيين في حريق مفتعل بـ"المفرق" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 23 فبراير 2019 08:22 صباحاً - أصيب 11 سورياً و6 أردنيين، اليوم الجمعة، في حريق مفتعل ناجم عن محاولة انتحار، بأحد محال البقالة في مدينة المفرق، شمال شرقي الأردن.

نقلت وكالة "الأناضول" عن متحدث الدفاع المدني، الرائد إياد العمرو، قوله إن الحريق نشب إثر تسرب غاز في سوبر ماركت، نتج عنه إصابة 17 شخصاً بحروق مختلفة الدرجات.

ولفت العمرو إلى أن المصابين كانوا على مقربة من السوبر ماركت، وأن الوميض الناتج عن تسرب الغاز أدى إلى وقوع هذه الإصابات.

وأضاف أن الإصابات تراوحت بين المتوسطة والبسيطة، في حين كانت 3 حالات بالغة الخطورة.

من جهتها، أعلنت مديرية الأمن العام أن الحريق نتج عن إشعال أحد الأشخاص أسطوانة غاز بعد تهديده بالانتحار.

وأوضح المتحدث باسم المديرية، المقدم عامر السرطاوي، أن الشخص أغلق المحل التجاري على نفسه، وهدد بالانتحار، وجرى نقل 17 شخصاً إلى المستشفى نتيجة إصابتهم.

وبيّن السرطاوي أنه "تم فتح تحقيق في الحادثة للوقوف على كافة ملابساتها".

وتعتبر المفرق من أكثر محافظات المملكة احتضاناً للاجئين السوريين، بحكم قربها الجغرافي من الجارة الشمالية.

وتقدر أعداد السوريين في الأردن بنحو 1.3 مليون، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، في حين دخل الباقون قبل بدء الثورة في بلادهم، بحكم النسب والمصاهرة والتجارة.