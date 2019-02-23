تألّق توليسا خلال قضائها وقتًا ممتعًا في منتجع صحي برتغالي

ذهبت المغنية توليسا كونتوستافلوس في رحلة صحية إلى البرتغال، ونشرت صور الرحلة عبر تطبيق "إنستغرام" الجمعة، حيث صور البكيني الأسود، معربة عن حزنها لانتهاء الرحلة الصحية في "أواسيس بوتيك هيلث ريتريت آند سبا".

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن نجمة "إن-دوبز"، 30 عاما، ارتدت العديد من ملابس البحر الرائعة، لكنها ركزت على اللون الأسود، وخلال ارتدائها التقطت العديد من اللصور المثيرة أمام إحدى البحيرات، وهي تمسك كوبا من العصير الأخضر، وأظهرت عضلات بطنها وجسدها الممشوق في الصور.

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ورفعت شعرها البني اللون في تسريحة على شكل كعكة، وارتدت نظارة سوداء أنيقة كبيرة الحجم، ووضعت على صورتها عنوانا: "سأفتقد هذا المكان الرائع في البرتغال"، وشاركت الأربعاء صورة أخرى وهي لا تضع أي مساحيق تجميل، وشوهدت وهي تستلقي وتستمتع بحمام شمس وتشرب أحد المشروبات السموزي الصحية، مستمتعةً بأشعة الشمس.

وشاركت أيضا فيديو بالتصوير البطيء لنفسها وهي تقفز في المياه، ومن الواضح أن تولسا تستمتع بوقتها في المنتجع الصحي في البرتغال، وتشارك الصور مع معجبيها، وفي وقت سابق من الجمعة، نشرت صورة لها وهي في حمام السباحة، ترتدي بيكني باللون الأبيض، يكشف عن صدرها.

وركزت عضوة لجنة تحكيم برنامج "إكس فاكتور" السابقة على البساطة، إذ لم تقم بارتداء أي إكسسوارت في الصور، ما فعلته هو أنها تروي عطشها في الصور بالمشروبات المنعشة الطبيعية، ولحث متابعيها على شرب المشروبات الصحية، كتبت عبر صورتها على "إنستغرام": "اشربوا الكثير من العصير.. أيها الناس الجميلة! أحب هذا المكان الجميل، وهذه المرة الثانية التي أتي فيها إلى هنا، ولا أستطيع الانتظار لأعود".

وزار هذا المنتجع نجمة برنامج توين، لورا غودير، وكذلك فيكي بانتسون، في رحلة مدتها 7 أيام، استمتعتا فيها برياضة اليوغا، وتمارين اللياقة البدنية، وعصائر تنظيف الجسم.

وبدت تولسا رائعة في وقت سابق من هذا الأسبوع، حيث نشرت صورة عبر "إنستغرام"، وهي ترتدي سترة بدرجات اللون الأزرق والرمادي مصنوعة من الحرير، وظهرت من تحتها حمالة الصدر باللون الأحمر والتي تماشت مع أحمر الشفاه، وعادت تولسا إلى الأضواء في الأشهر الأخيرة، احتفالا بدورها الرائد في الفيلم القادم "ديفا".

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