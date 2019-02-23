تعرفي على أضرار "فيسبوك" الاجتماعية.. "بيجيب اكتئاب"

حقق موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انتشارا كبيرا في حياتنا اليومية، ما يؤثر بالسلب في أحيان كثيرة على حياتنا ومسؤوليتنا الاجتماعية، وأصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الكثيرين ممن يستخدمون "فيسبوك" بشكل لافت، إلى أن أصبح "فيسبوك" يسبب الكثير من الأضرار لنا دون أن نشعر.

فعادة يشارك مستخدمو "فيسبوك" الصور ومقاطع الفيديو، ما يعد انتهاكا لحياتهم الشخصية، فموقع "فيسبوك" يمتلك محتوى وبيانات كل مستخدم لديه ويعطي "فيسبوك" القدرة للبعض على تتبع المُستخدم حينما يشارك موقعه الجغرافي عن طريق "GPS" عبر الإنترنت، فمشاركة الأمور الشخصية بشكل كبير مع المتابعين قد تنتهك خصوصيّة الفرد، ويُمكن أن تسبب مشكلات قد يكون المُستخدم في غنى عنها.

وفي الآونة الأخيرة بدأ يتضح أن هناك العديد من الأشخاص يستبدلون التواصل الحقيقي في حياتهم بالتواصل على "فيسبوك"، مستخدمين "الدردشة" وهذا قد يدفع بالأشخاص نحو العزلة الاجتماعيّة، ويبعد الإنسان عن التفاعل المباشر والاحتكاك مع المجتمع الذي يعيش به.

وأوضحت بعض الدراسات أن الاستخدام المفرط لموقع "فيسبوك" قد يسبب العديد من المشكلات التى تؤثر على الصحة النفسية، وتقول الدراسات الحديثة إن المدّة الزمنية التي يُنصح بها لاستخدام مواقع التواصل الاجتماعي هي نصف ساعة في اليوم فقط، لأن قضاء وقت طويل على "فيسبوك" قد يؤثر بشكل سلبي في المزاج مُسبباً مشكلات نفسيّة مثل القلق والاكتئاب، ومن أكثر تلك التأثيرات السلبية المنتشرة هي القلق وخوف الأشخاص من خوض تجارب إيجابية وحقيقية وعدم قدرتهم على خوضها، أو أن هناك بعض الأشخاص يكونون توقعات غير حقيقية عن الحياة والصداقات، نظراً لما يتم نشره عبر موقع "فيسبوك".

وكانت قد حذرت دراسة جديدة من أن "فيسبوك" يمكن أن يسبب الاكتئاب، وقال فريق من الباحثين في جامعة هيوستن بولاية تكساس إن مدمني استخدام "فيسبوك" يمكن أن يصابوا بأضرار نفسية حادة، وأوضحت الدراسة التي نشرت في جريدة "Journal of Social and Clinical" أن مدمني "فيسبوك" يقارنون أوضاعهم الاجتماعية دائما بالنسبة إلى غيرهم، وبالتالي يؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب المزمن.

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