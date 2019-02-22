بالفيديو| جواهر: غاوية فن وبعدت بسبب الربيع العربي

حلت المطربة السودانية، جواهر، ضيفة على برنامج "يوم جديد"، وتحدثت خلال البرنامج عن بدايتها الفنية، ومشوارها، وأسباب ابتعادها عن الساحة الفنية الفترة الماضية.

وتحدثت في بداية البرنامج عن عشقها للفن بينما كانت في مدرسة، "حي الشط" الابتدائية في بورسودان، أصبحت مدربة فنون شعبية، وكانت ناظرة المدرسة رغم حبها لها كانت تحثها على عدم الغناء بشكل مستمر، "في الامتحانات وفي الفصل بغني في كل حتة، وكانت بتقولي متلميش الاولاد حواليكي".

وتطرقت للحديث عن أغنية "ع الكورنيش"، وما تركته من صدى لدى مصر والسودان والوطن العربي كله، ووصفت تلك الفترة بأنها "أجمل أيام حياتها"، ثم بعدت عن الساحة الفنية.

وقالت جواهر، إن السبب الأساسي في ابتعادها هو فترة الثورات العربية، وصعوبة إقامة الحفلات وقتها والتواجد في الميديا، ومن ثم فترة قرصنة الإنترنت وصعوبة السيطرة على المحتوى المنشور، جعلت شركات الإنتاج شبه توقفت، لكن تلك الأيام تحاول العودة مرة أخرى للساحة الغنائية.

وعن الأغنيات التي تود تأديتها هي الغناء الخليجي، لأن المصري والسوداني غنتهما واستمتعت بها.

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