أخصائي غدد صماء يحذر من انخفاض هرمون الغدة الدرقية

قال الدكتور سامح سراج أخصائي الغدد الصماء والسكر، إن انخفاض إفراز هرمون الغدة الدرقية يسبب أعراضا مرضية شديدة الخطورة، من بينها الخمول، وزيادة الوزن، واضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء، مع الإحساس الدائم بالبرودة وتساقط الشعر وعدم القدرة على القيام بالأعمال اليومية.

ونصح أخصائي الغدد الصماء، في تصريحات صحفية بضرورة التشخيص المبكر لانخفاض الغدة الدرقية من خلال الفحوصات الطبية الدورية خلال 6 أشهر، مؤكدا ضرورة متابعة تحاليل الغدة الدرقية كل 3 أشهر بالنسبة لمرضى الغدة الدرقية.

وأوضح أن تلك التحاليل هي T3-T4-Tsh. على أن يكون العلاج من خلال طبيب الغدد الصماء الذي يحدد الجرعة اللازمة بعد مراجعة تحاليل الهرمونات وحسب سن المريض والحالة البدنية له، ثم التنسيق مع أخصائي التغذية العلاجية لإعطاء المريض النظام الغذائي الخاص به وذلك لإنقاص الوزن مع المتابعة بالعلاج.

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