لتجنب فقدان البصر..5 نصائح لكبار السن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء أبو بكر:
انقطاع الدم عن العصب البصري مشكلة صحية تعد من الأكثر شيوعا بين كبار السن؛ وهو مايعني حدوث مضاعفات تصل إلى فقدان النظر، إلا أنه من الممكن تجنب هذه المشكلة ومضاعفاتها عن طريق اتباع بعض النصائح واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.
وشدد الدكتور مصطفى حامد، أستاذ طب وجراحة العيون بكلية طب القصر العيني، على ضرورة اتباع الأشخاص كبار السن - خاصة مرضى السكر والضغط - بعض النصائح التي تقلل من احتمالية إصابتهم بانقطاع الدم عن العصب البصري، أو حدوث مضاعفاته في حالة الإصابة به بالفعل، وهي:
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