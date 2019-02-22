أزياء مستوحاة من المجوهرات والنقود في ثاني أيام أسبوع ميلان للموضة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - كان اليوم الثاني من أسبوع الموضة في ميلان للألبسة الجاهزة لموسم خريف وشتاء 2019-2020، حافلًا بالعروض القوية وبالتصاميم المميزة، وقد لفتتنا الأفكار الجريئة وصيحات الموضة المبتكرة التي قدمتها دور الأزياء العالمية مثل دار “موسكينو” Moschino، و“ماكس مارا” Max Mara، و“امبوريو ارماني” Emporio Armani، و”تودز” Tod’s.

لفتتنا بشكل خاص مجموعة موسكينو Moschino التي مثل العادة لم تكن اعتيادية، وقد اختارت “جيرمي سكوت” Jermey Scott مرة أخرى مجموعة مصادر وحي غريبة، ليستوحي منها، وقد استوحى بشكل أساسي من أجواء الكازينو في الثمانينيات، ومن النقود والمجوهرات والذهب، ومن الأجواء الاحتفالية الصاخبة التي كانت سائدة في تلك الفترة، فشاهدنا الأزياء التي بدت مترفة إلى حد مبالغ به، وشعر عارضات الأزياء الكبير مع الغرة الطويلة والمثبتة بمصفف الشعر، كما الأقمشة المطبّعة بالدولارات، أو المزينة بالأحجار الملونة أو المصنوعة من الجلد بألوان معدنية.





وقدمت باقي دور الأزياء العالمية في اليوم الثاني، تصاميم أكثر نعومة لاحظنا فيها أنّ موضة الألوان الحيوية رائجة للشتاء المقبل، وبشكل خاص الأحمر والأزرق والأصفر، كذلك المزج بين الأزياء الرياضية مع الأزياء الفاخرة، وقد تمثلت في المعاطف المنفوخة مع تصاميم الفساتين أو التنانير الناعمة، كذلك قماش الجلد، وعلى ما يبدو سيكون من الأقمشة الرائجة لاسيما اللامع منها، إضافة إلى الدرجات الترابية وبشكل خاص العسلي. وشاهدنا مرة أُخرى موضة الملابس أحادية اللون، والتي وعلى ما يبدو ستكون إحدى أبرز صيحات الموضة في الموسم المقبل.



من عرض دار “ماكس مارا” Max Mara:





من عرض دار “تودز” Tod’s:





من عرض دار “أمبوريو أرماني” Emporio Armani:





تصاميم لافتة تابعناها في ثاني أيام أسبوع الموضة في ميلان، شاهدي الصور واختاري المفضلة بالنسبة لكِ.

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