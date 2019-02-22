7 تنسيقات بالقميص الأبيض الكلاسيكي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - يعتبر القميص الأبيض من القطع الأساسية في خزانة كل سيدة، أو كما يقال في عالم الموضة The Must-Have. يمكنك ارتداء القميص الأبيض إلى العمل أو لتلبية دعوة غداء أو حتى لمناسباتك الليلية.. كل ما عليك فعله هو تنسيقه بأسلوب ذكي وأنيق.



إعداد وتنسيق: ساره كيروز

تصوير: جهاد حجيلي

الملابس والإكسسوارات: Versace Versus, Edouard Achour Paris, Paul Smith (Rodeo Drive)- Joseph

مكان التصوير: Le Vendôme- بيروت قميص مزيّن بعقدة سوداء. السعر 460$

سروال بقماش محبوك. السعر 708$

كلاهما من Edouard Achour Paris

حذاء من Joseph. السعر 523$ قميص من الحرير الابيض. السعر 570$

سروال باللون الأحمر. السعر 570$

كلاهما من Joseph قميص/ فستان مقلّم. السعر 982$

حذاء من الجلد البني. السعر 523$

كلاهما من Joseph قميص من Edouard Achour paris. السعر 446$

سروال من Versace Versus. السعر 398$

كلاهما من Rodeo Drive

حقيبة من Joseph. السعر 981$ تنورة مزيّنة بالورود. السعر 617$

قميص من الحرير. السعر 570$

كلاهما من Joseph قميص باللون الأبيض. السعر 397$

سروال جينز. السعر 318$

حقيبة من الجلد. السعر 895$

جميعها من Joseph قميص من Edouard Achour Paris. السعر 588$

جينز من Paul Smith. السعر 202$

كلاهما من Rodeo Drive

حذاء من Joseph. السعر 437$

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