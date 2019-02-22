طرق لفات حجاب عصرية... جرّبيها لمظهرغير تقليدي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - مع كل عام تتطور فيه الموضة، تتطور معها لفات الحجاب كذلك للصبايا، بربطات مختلفة وعصرية، مع الاحتفاظ بالشكل التقليدي للحجاب، أو حتى أنّ بعض اللفات تأخذ الشكل الأكثر بلفات غريبة ومختلفة، وهذه المرة جمعنا لكِ طرق لفات حجاب حديثة من مدونات الموضة بالعالم.



حليمة عدن بلفة السكارف والحجاب مع الاكسسوارات



شاهدنا حليمة عدن هذا العام على منصات عروض الأزياء، وهي ترتدي السكارف المنقط المربوط بشكل محكم إلى الوراء، ارتدت معه سكارف على الرقبة لاطلالة أكثر احتشامًا.

كما لفتنا لفة حجاب التوربان التي اعتمدتها مع اكسسوارات الشعر الشبكية، والتي كانت رائجة وعصرية بشكل كبير هذا العام، لكننا لم نتوقع أنها ستناسب الصبايا المحجبات، لكنّ حليمة عدن جعلت هذا الامر ممكنًا.



الفاشينيستا آسيا بلفات حجاب جريئة



تعرضت الفاشينيستا الأمريكية الكويتية آسيا، إلى الكثير من الانتقادات بسبب لفات الحجاب التي تعتمدها، ووُصفت بأنها أكثر جرأة أو قد تخلو قليلًا من فكرة الاحتشام التي تسعى إليها الصبايا المحجبات، كاعتمادها الآيس كاب مع ترك غرة الشعر من الأمام، وننصحكِ بهذه الصيحة أن ترتدي البطانة حتى لا تنسدل الآيس كاب من فوق شعرِك.

أو لفة الحجاب المعقودة للخلف بعقد غير محكم لدرجة كبيرة، وترك باقي الطرحة منسدلة للخلف، وتعتمد بطريقة لفة الحجاب هذه على طرح طويلة وعريضة، وعادة ما تكون بخامات خفيفة.



هيفاء بسيسو بلفة الحجاب المكسيكية



بأجواء من المغامرات تعتمد المدونة هيفاء بسيسو على لفة الحجاب المستوحاة من الستايل المكسيكي، بأن تختار طرح ملونة ومطبعة برسومات مختلفة، ومن ثم تعقدها على الرأس بشكل عكسي، بحيث تستطيع لفّ طرفي الحجاب على الجبهة بشكل كروس أو مثلثي من الأمام، ويكون أحد الجانبين أطول من الآخر، لتترك هذا الجانب على كتفيها منسدلًا.

ومع هذه اللفة يمكنكِ اختيار اكسسوارات عديدة كأقراط الأذن الكبيرة، أو أن تضعي الخواتم على الحجاب نفسه من الأمام لاطلالة بوهيمية.



ماريا عليا بلفة الحجاب بأسلوب أكثر نعومة



أما ماريا عليا فقد اختارت لفة حجاب كلها على جنب واحد، باختيار الحجاب الطويل، وربطه من الخلف، ثم أن تأتي بأحد الطرفين، لتضمه إلى الطرف الآخر، ومن الممكن أن تعقدهما أو تربطهما بالدبابيس، وترتدي بأذنيها قرط أذن كبيرًا.

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