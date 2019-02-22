أفضل كريمات الوجه الغنية بالريتينول... بشرة شابة على الدوام

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - يعد الريتينول المكون الأكثر فعالية في الحفاظ على بشرتك نظيفة وناعمة ومتوهجة وشابة، فهو يحفز إنتاج الكولاجين والإيلاستين، اللذين يحدان من ظهور المسامات الواسعة والخطوط الدقيقة، ويعززان من دوران الخلايا الذي يحفز عملية تقشير البشرة بشكل طبيعي، مما يمنحك بشرة وجه مشرقة وصحية. انطلاقاً من ذلك، سنقدم لك في ما يلي مجموعة من أفضل كريمات الوجه الغنية بالريتينول، لكل نوع بشرة على حدة، فأدخليها فوراً في روتين العناية بالبشرة خاصتك وكافحي شيخوخة البشرة من الآن.



البشرة الجافة

إذا كانت بشرتك جافة، استخدمي Skinbetter Science Intensive AlphaRet Overnight Cream Face، فتركيبته الغنية بالريتينول وحمض الغليكوليك ستعمل على تنعيم أنسجة البشرة الخشنة والتخفيف من التجاعيد والخطوط الدقيقة... كما يحتوي على مكونات مرّطبة للبشرة مثل الجليسرين وحمض الهيالورونيك والسيراميد والسوفالان، والتي تخفف من تهيج واحمرار البشرة.



البشرة الحساسة

ننصح صاحبات البشرة الحساسة جداً باستخدام كريم الوجه الغني بالريتينول L'Oréal Paris Revitalift Cicacream، فهو يحتوي أيضاً على نبتة صينية تساعد على تقوية الحاجز الواقي للبشرة، كما أنه خال من العطور أو أي مكونات قد تسبب تهيج البشرة.



البشرة الدهنية

إذا كانت بشرتك دهنية، وتصبح لامعة منذ ساعات الصباح الأولى، فننصحك باستخدام Murad Skin Perfecting Lotion، فتركيبته الخفيفة والخالية من الزيوت تحتوي على المستخلصات النباتية والريتينول التي تنقي المسام وتحد من إفراز الزيوت الزائدة على سطح البشرة.



البشرة الجافة جداً والحساسة

إذا كنت تتجنبين استخدام الريتينول على بشرتك الجافة جداً والحساسة خوفاً من أن تتعرض للحروق، فيمكنك استخدام كريم StriVectin S.T.A.R. Light Retinol Night Oil وأنت مطمئنة جداً، فهو سيعالج بشرتك بشكل صحيح، وذلك بفضل تركيبته الغنية بالريتينول وزبدة الشيا وزيت السكوالان، التي تعمل على ترطيب بشرتك الجافة والمتهيجة، والتي تمتصها البشرة بشكل فائق السرعة.

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