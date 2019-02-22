بالصور| في أول ظهور بعد زواجها.. أنغام بإطلالة زرقاء و"دبلة" خلال حفلها بالكويت

أحيت المطربة أنغام حفلها الأول، مساء أمس، بعد طرح ألبومها "حالة خاصة جدًا"، والأنباء المتداولة التي أكدت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وظهرت أنغام خلال حفلها ضمن مهرجان "فبراير الكويت"، بإطلالة زرقاء، إذ ارتدت فستانًا طويلا للمصمم زياد نكد، احتوى على بعض الأجزاء الشفافة المبطنة بلون الجسم، فيما جاء شعرها مموجًا وزينته بأربع نجوم على أحد الجانبين.

كما شهد الحفل ارتداء أنغام "دبلة" الزواج في يدها اليسرى، وهي "الدبلة" نفسها التي ظهرت ارتدتها في تصوير كليبها "بتوصفني بتكسفني"، الذي طرحته مساء الأربعاء، أي قبل إقامة الحفل بيوم واحد، ما أعتبره البعض تأكيدًا منها على الأنباء المتداولة حول زواجها من أحمد إبراهيم، لكنهما لم يعلنا زواجهما رسميًا بعد.

وكانت أنغام طرحت ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، مساء الأربعاء الماضي، وضم 14 أغنية متنوعة، تعاونت خلاله مع الموزع أحمد إبراهيم في 6 أغنيات منهم، فيما أشار البعض إلى إشرافه على الألبوم بالكامل.

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