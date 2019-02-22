- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أحيت المطربة أنغام حفلها الأول، مساء أمس، بعد طرح ألبومها "حالة خاصة جدًا"، والأنباء المتداولة التي أكدت زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.
وظهرت أنغام خلال حفلها ضمن مهرجان "فبراير الكويت"، بإطلالة زرقاء، إذ ارتدت فستانًا طويلا للمصمم زياد نكد، احتوى على بعض الأجزاء الشفافة المبطنة بلون الجسم، فيما جاء شعرها مموجًا وزينته بأربع نجوم على أحد الجانبين.
كما شهد الحفل ارتداء أنغام "دبلة" الزواج في يدها اليسرى، وهي "الدبلة" نفسها التي ظهرت ارتدتها في تصوير كليبها "بتوصفني بتكسفني"، الذي طرحته مساء الأربعاء، أي قبل إقامة الحفل بيوم واحد، ما أعتبره البعض تأكيدًا منها على الأنباء المتداولة حول زواجها من أحمد إبراهيم، لكنهما لم يعلنا زواجهما رسميًا بعد.
وكانت أنغام طرحت ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، مساء الأربعاء الماضي، وضم 14 أغنية متنوعة، تعاونت خلاله مع الموزع أحمد إبراهيم في 6 أغنيات منهم، فيما أشار البعض إلى إشرافه على الألبوم بالكامل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| في أول ظهور بعد زواجها.. أنغام بإطلالة زرقاء و"دبلة" خلال حفلها بالكويت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.