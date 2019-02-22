زوجان يبتكران طريقة فريدة للسفر حول العالم دون دفع نقود

7 دول سافرها الزوجان الألمانيان، أوفي وميكا نيغال، خلال 9 أشهر فقط، بعد أن سئما من العيش في المدينة الألمانية المكتظة بالسكان والمزدحمة، برلين، دون تحمل تكاليف تذكر، بحسب "سكاي نيوز".

شملت رحتلهما بولندا، وجمهورية التشيك، والنمسا، والمجر، وبلغاريا، ورومانيا، وقالت الزوجة، إنها زارت برفقة شريك حياتها قبل أسابيع عدة مدن إسطنبول، وأنطاليا، وإزمير.

واستطاع الثنائي ابتكار طريقة للسفر حول العالم، دون أن يضطر التوفير نقود كثير تمكنهما من هذا السفر، حيث يعملان في مجالات مختلفة مقابل الحصول على الغذاء ومكان للإقامة، وذلك في البلدان التي وصلا إليها.

واعتبر أوفي وميكا تلك المغامرة فريدة من نوعها، وتستحق أن تجرب لمرات عدة في العمر، ويستعدان لزيادة العديد من البلدان الأخرى دون تحمل نفقات إضافية.

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