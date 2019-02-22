بالصور| عمرو دياب ودينا الشربيني في أحدث ظهور لهما

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورة للفنان عمرو دياب برفقة دينا الشربيني، التي ارتدت "سويت شيرت"، أبيض عليه حصان وشعر كيرلي مموج.

وزعم رواد "فيسبوك"، وإنستجرام أن هذه الصورة من كواليس تصوير "دينا" أحد أعمالها الدرامية مسلسل "زي الشمس"، والمقرر عرضه رمضان المقبل.

وظهر الهضبة ببدلة سوداء أنيقة، وشعر قصير، ومن المقرر أن يحيي حفله اليوم في جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

مسلسل "زي الشمس" تدور أحداثه حول شقيقتين، تُقتل إحداهما، وتبحث الأخرى وهي محامية عن قاتل شقيقتها، والقصة مأخوذة عن المسلسل الإيطالي sisters.

يذكر أن الفنان عمرو دياب تربطه علاقة عاطفية بالفنانة دينا الشربيني بدأت قبل عام تقريبا، وفق مصادر مقربة من الطرفين، ويظهر عمرو بصحبة دينا الشربيني في كثير من حفلاته، وفي الجونة، وكثير من الأحداث الفنية.

ولم يفصح أي من الطرفين عن طبيعة تلك العلاقة، كما لم يفصحا عن أي ارتباط رسمي بينهما.

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