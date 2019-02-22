الفرشاه الخشبية أداة سحرية للاهتمام بالشعر التالف

نضع تركيزنا دائمًا عند الاهتمام بشعرنا، على "الشامبو" الذي نستخدمه وكذلك البلسم والزيوت وغيرها. حتى أننا اعتادنا على السؤال الدائم حول أفضل المنتجات التي يمكن استخدامها. ولكننا ننسى في الكثير من الأحيان أن فرشاة الشعر الخاصة بنا تلعب دورا كبيرا في مظهر الشعر.

فهل تعلمين أن فرشاة الشعر السيئة تكون وراء ظهور شعرك بمظهر سيء وضعيف؟ ولذلك حان الوقت أن تمنحي شعرك تغيير بسيط ولكنه ذو تأثير كبير. فالفرشاة الخشبية هي الخيار الجيد إذا كنت من هؤلاء الذين يبحثون عن فرصة لتحسين شعرهن. ولكن لاحظي جيدًا أن تكون الشعيرات نفسها خشبية أو مصنوعة من الخيرزان وليس المقبض فقط، فهي الأفضل بسبب مجموعة من العوامل أبرزها:

1- تقليل الشحنات الكهربائية: فمن المعروف أن الفرشاة البلاستيكية تعمل على زيادة الذبذبات الضارة بفروة الرأس أو ما يسمى بالكهرباء الاستاتيكية وهو ما بدوره يؤدي إلى تجعد وتقصف الشعر وأحيانًا سقوطه. على عكس تلك الخشبية التي تقلل الشحنات الكهربائية بفروة الرأس.

٢- فك تشابك الشعر: جميعنا نعاني من تشابك الشعر. وعند استخدام تلك الفرشاة ذات الشعيرات المتقاربة فهي تجعل فك التشابك يبدو صعبًا للغاية. لذلك تبدو الخشبية ذات الشعيرات المتباعدة أفضل بكثير.

٣- تدليك: غالبًا ما تحتوي شعيرات الفرشاة الخشبية على بعض الرؤوس التي تبدو شبيهة بدبابيس صغيرة وهي مثالية لتدليك فروة الرأس. وبالتالي عند استخدامها بشكل يومي تعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس.

٤- اللمعان: الفرشاة الخشبية تعمل على تنشيط الدورة الدموية بفروة الرأس. ونتيجة لذلك فإنها تحفز إفراز الزيوت الطبيعية وكذلك توزيعها بالتساوي مما يمنح الشعر اللمعان الطبيعي المرغوب.

٥- تدوم طويلًا: من منا لم تعاني من تقصف شعيرات الفرشاة البلاستيكية سريعًا. بالطبع جميعنا، ولكن هل تعلمين أن شعيرات تلك الخشبية تدوم لفترة أطول وهو بالتأكيد ما سيوفر عليك الكثير من النقود التي يتم إنفاقها على فرشاة الشعر.

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