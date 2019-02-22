اخرجي عن المألوف بتنسيق اللونين الأخضر والأزرق

يعتقد الكثيرون أنه من الصعب تنسيق اللونين الأزرق والأخضر، وهو أمر غير حقيقي، حيث يمكن أن يشكّلا معًا مظهرًا جماليًا لا يُقارن.

ففي عالم الموضة، يميل البعض للتنسيق بين الألوان والدرجات التي غالبًا تكون متشابهة ويسهل المزج بينها، ولكنه ليس الأمر نفسه بالنسبة للونين الأزرق والأخضر، فرغم أن اللونين من نفس العائلة إلا أنهما مختلفان تمامًا، وهو ما قد يجعل البعض يرى أنه مستحيل أن يتم تنسيقهما معًا، لذلك يبدو ارتداء اللونين الأزرق والأخضر معًا، صادمًا للكثير، ولكن حقًا ستفاجئين من الطريقة الرائعة التي يبدو بها اللونين معًا، حيث يمكن مزجهما في بعض اللمسات البسيطة، كالاكسسوارات، الحقائب، الأحذية، ولا شك أن الأكثر جاذبية هو مزجهما في الملابس، ويمكنك مشاهدة بعض النماذج لهذه الإطلالات من خلال الصور التالية.

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