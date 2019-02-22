راكيتيش يرفض ثنائي البريميرليج ويقترب من إنتر ميلان

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 11:31 صباحاً - لم يحسم نادي برشلونة الإسباني، مصير لاعبه الكرواتي إيفان راكيتيتش، ولم يفتح باب التفاوض معه لتجديد عقده.

ويرتبط الكرواتي بإمكانية مغادرة البارسا في الصيف المقبل، والانتقال للدوري الإيطالي، تحديدًا لصفوف إنتر ميلان.

ووفقًا لصحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” الإيطالية، رفض راكيتيتش عرضين من البريميرليج، من مانشستر يونايتد وآرسنال.

وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش يميل إلى اللعب لصفوف النيراتزوري حال رحيله عن البارسا.

وأوضح التقرير أن برشلونة رفض عرضًا من إنتر ميلان بقيمة 35 مليون يورو، لكن النادي الإيطالي سيقدم عرضًا جديدًا بقيمة 40 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وكانت الصحيفة أفادت بأن ركيتيتش وافق على توقيع عقد لأربعة مواسم مع الإنتر براتب قدره 6.5 مليون يورو .

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أنه على المستوى الشخصي، زوجة راكيتيتش، راكيل ماوري، لا تمانع العيش في ميلانو، وهي مدينة كبيرة في عالم الموضة.

سيكون الكرواتي أيضًا أقرب إلى بازل -على بعد حوالي 300 كم – حيث يعيش والديه.

الظروف بالنسبة للاعب إيجابية، لكن إرنستو فالفيردي، المدير الفني لبرشلونة، لا يريد الإستغناء عن راكيتيتش، وقد كان عاملاً أساسيًا في عدم رحيله في الصيف الماضي إلى باريس سان جيرمان.