زيدان يراقب الوضع في يوفنتوس لقيادة الفريق

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 11:31 صباحاً - أفادت تقارير صحفية إيطالية، ان المدرب الفرنسي زين الدين زيدان ينتظر تولي تدريب فريق يوفنتوس مع بداية الموسم المقبل.

هزيمة يوفنتوس من أتلتيكو مدريد الأربعاء الماضي بثنائية نظيفة، جعلت الفريق يقترب من توديع دوري أبطال ارووبا مبكراً من دور الـ16.

صحيفة “توتو سبورت” الإيطالية أكدت بأن زين الدين زيدان يراقب الوضع في يوفنتوس عن كثب ، رغم انه مطلوب في تشيلسي ومانشستر يونايتد بإنجلترا.

الصحيفة الإيطالية، أكدت بأن رغبة زيدان هي الفريق الذي أظهره للنور في كرة القدم، ويتمنى الاجتماع من جديد مع كريستيانو رونالدو.

وأبرزت الصحيفة، أن الرئيس أندريا أنيلي على علاقة جيدة بزيدان، وسيكون التفاوض بينهما سهلا ف يظل رغبة زيزو الجلوس على مقعد المدير الفني للبيانكونيري.

زيدان حقق انجازاً في دوري أبطال اوروبا، بأنه فاز في البطولات الثلاثه التي شارك بها كمدرب، 2016.2017.2018، بقيادته لريال مدريد.