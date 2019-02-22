عاجل ..تركي آل الشيخ يلمح للرحيل عن مصر

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 11:31 صباحاً - ألمح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودي ومالك نادي بيراميدز، لرحيله عن مصر، بعد الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة بشأن تجميد استثماراته ووقف نشاط نادي بيراميدز.

وجاء ذلك في أعقاب الأزمة الثلاثية المثارة بين نادي بيراميدز ونظيره الأهلي واتحاد الكرة على خلفية استبدال مباراة الفريقين في الدوري بمواجهة ببطولة كأس مصر، استجابًة لطلب تركي آل الشيخ، الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى مسؤولي القلعة الحمراء، مما زاد من نار الأزمة اشتعالًا.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مقطع فيديو للإعلامي المصري أسامة كمال ببرنامج “”مساء dmc”، المذاع عبر فضائية “dmc”، أمس الخميس، ينتقد فيه أداء اتحاد الكرة قائلا: “ما الذي سيستفيده اتحاد الكرة من استبعاد الأهلي من البطولات الإفريقية، هل حتى يدخل ناد آخر المسابقة بدلا منه؟”.

وأضاف: “اللعب بقى على المكشوف، لكن ما يحدث فج وعيب.. كفاية كسرة النفس، هل شرط الاستثمار الأجنبي في الكرة المصرية أن نادي المستثمر الأجنبي يحصل على لقب الدوري؟”.

وقام تركي آل الشيخ بنشر الفيديو عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، معلقًا: “معاك حق وأنا مالي ومال الصداع.. وربنا ميجيب كسرة لحد”.

ليفاجأ بعدها بساعات قليلة، آل الشيخ متابعيه عبر “الفيس بوك” بتوجيهه تحية لكل من تعامل معهم في مصر خلال الفترة الماضية وخص بالذكر، بعض من مسؤولي نادي الزمالك، ونادي بيراميدز واتحاد الكرة، وعدد من الإعلاميين والفنانيين.تركي آل الشيخ