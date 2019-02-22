الزمالك يُحاسب اللاعبين بـ”اللائحة” استعدادا لمواجهة بترو أتلتيكو

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 11:31 صباحاً - قرر مسئولو الزمالك، مُحاسبة اللاعبين بلائحة الفريق بعد فقدان نقطتين في سباق المنافسة علي لقب الدوري الممتاز بالتعادل مع طلائع الجيش، بهدفين لمثلهما، في المباراة التي جمعت الفريقين علي استاد الجيش بالسويس، في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات بطولة الدوري والذي مازال يتصدره الفريق الأبيض برصيد 52 نقطة.

ووفقا لمصدر مطلع بالزمالك إن إدارة النادي الأبيض صرفت الراتب الشهرى للاعبين بعد الفوز على إنبى فى الدورى لتحفيز اللاعبين من أجل مواصلة الانتصارات عقب رفع قرار إيقاف المستحقات الذى طبقته الإدارة البيضاء عقب التعادل مع نصر حسين داى الجزائرى بالجولة الثانية من بطولة الكونفدرالية وكشف المصدر ذاته إنه سيتم تطبيق اللائحة حول التعادل مع طلائع الجيش وغلق صفحة الدوري وتصحيح الأخطاء التي حدثت خاصة إن الفريق مقبل علي مواجهة هامة أمام بترو أتلتيكو الأنجولي، بعد غد الأحد، علي استاد برج العرب، في الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية حيث يحتل الفريق الأبيض مؤخرة مجموعته بنقطة وحيدة التي يتصدرها نصر حسين داي الجزائري بأربع نقاط وخلفه جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنجولي ولكل منهما ثلاثة نقاط.