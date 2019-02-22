إطلالات دراماتيكية للمطربة أروى في حلقات برنامجها "تحت السيطرة"

تمتلك المطربة اليمنية أروى، ذوقًا خاصًا ومختلفًا إلى حد كبير في اختيار أزيائها، وبدا ذلك واضحًا منذ انطلاق حلقات برنامجها "تحت السيطرة"، والذي يعرض عبر شاشة "النهار".

وظهرت أروى خلال الحلقات بإطلالات كثيرة ومتنوعة، جعلتها تلفت أنظار الكثير إليها، ورغم تنوع هذه الإطلالات، إلا أن هناك رابط بينهم جميعًا وهو الستايل الدراماتيكي.

واعتمدت أروى هذا الستايل بقوة خلال إطلالاتها، وبدا واضحًا بشكل كبير على مكياجها، أما بالنسبة للألوان، فيبدو أنها من محبي صيحة الميتاليك، فإذا ألقيت نظرة على ملابسها خلال مختلف الحلقات، ستجدي أن أغلبها من الميتاليك والذي تناسب معها بشكل كبير. ربما لا نبالغ إذا قولنا أنها أكثر من تألقت بالميتاليك.

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"التنانير الميتاليك" صيحة جديدة في عالم الموضة