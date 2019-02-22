أفضل وجهات سياحية لرؤية الحيوانات المهددة بالانقراض

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يسعى الكثير من هواة السفر إلى القيام بمغامرات مثيرة والاستمتاع برحلات مميزة يقومون خلالها بممارسة نشاطات مميزة ورؤية المناظر الطبيعية والحيوانات النادرة.

وبما أن رؤية الحيوانات النادرة المهددة بالانقراض، تعتبر من أكثر النشاطات التي يرغب السياح في القيام بها، بحسب ما نقله موقع "24" الإماراتي عن صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قائمة بأفضل الوجهات السياحية التي ينصح بزيارتها لهذا الهدف، على النحو التالي:

1-ترونديلاج، النرويج:

تحتوي هذه المنطقة على الماعز البري الذي يمكن أن يصل وزنه إلى نصف طن، وتبلغ سرعته 40 ميلاً في الساعة.

2- كارمارثين، ويلز:

تتواجد حيوانات القندس في براري ويلز، ويمكن للسياح مشاهدة هذه الحيوانات، ابتداء من شهر أبريل(نيسان) بالقرب من منطقة كارمارثين.

3-جزيرة بانغلاو، الفلبين:

تتواجد قرود التارسيير التي تتميز بعيونها الكبيرة في جزيرة بانغلاو، وهي حيوانات نادرة مهددة بالانقراض، ويمكن للسياح مشاهدتها عبر جولات تنظمها العديد من الشركات السياحية في المنطقة.

4-تشرشل، كندا:

تشتهر منطقة تشرشل الكندية، بوجود دببتها القطبية التي يمكن مشاهدتها في أكتوبر ونوفمبر أثناء تواجدها حول خليج هدسون أثناء موسم اصطياد الفقمة.

5-بورنيو:

توفر الرحلات النهرية في بورنيو فرصة للسياح لرؤية قرود الأورانغاتون النادرة والتي تتواجد معظمها في مركز سيبلوك للتأهيل.

6- مانا بلوز، زيمبابوي:

يمكن للسياح مشاهدة الكلب البري الإفريقي عبر التجوال سيراً على الأقدام، أو عن طريق السيارة، بإشراف مرشدين سياحيين مختصين.

7-محمية غابية كيبالي الوطنية، أوغندا:

تعد هذه المحمية موطناً لـ13 نوعاً من الحيوانات، بما في ذلك قرود الشيمبانزي التي يمكن للسياح الاقتراب منها وإطعامها واللعب معها.

8-شاطئ بونتا بريتا، الرأس الأخضر:

تنتشر أنواع نادرة من السلحفاة على هذا الشاطئ ابتداء من منتصف أغسطس إلى ديسمبر، لذا ينصح بزيارة هذه المنطقة في هذا الوقت من العام لرؤيتها.