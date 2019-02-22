سردت الفنانة "ويزو" تفاصيل زواجها من الفنان شريف حسني، مؤكدة أنهما تقابلا في شهر رمضان، وكانت تشتري بعض الأشياء وكان معها والدتها.
وأضافت "ويزو"، خلال لقائها مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" المذاع عبر فضائية "CBC"، أن شريف ذهب معها ومع والدتها لبيتهم، متابعة: "شريف الوحيد من صحابي اللي طلع البيت، والوحيد اللي اتقدملي وهو اللي اتجوزني".
أما شريف حسني فقال: "الراحة النفسية والأخلاق والأدب بتبقى عامل أساسي، ودخلت البيت لقيتهم بيت ولاد بلد وجدعان وسجادة الصلاة محطوطة، ولقيتها بتصلي الفرض بفرضه واتفاجئت".
كانت هذه تفاصيل خبر "ويزو": "زوجي الوحيد اللي اتقدم لي".. والأخير: "بتصلي الفرض بفرضه" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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