"قومي المرأة": "أبو العروسة" أكثر مسلسل نجح في تحقيق بنود "الكود الأخلاقي"

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في افتتاح منتدى "نوت"، الذي يقام على هامش مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، ويحمل عنوان "القوة الناعمة لأمن وسلام المرأة"، حيت احتفل المنتدى بحملة "التاء المربوطة.. سر قوتك"، بحضور السفيرة مرفت تلاوي رئيسة مجلس أمناء المهرجان، والدكتورة عزة كامل رئيسة منتدى "نوت".

وأعربت مرسي عن تشرفها بالتواجد في افتتاح منتدى "نوت"، موجهة الشكر إلى سيدات أسوان الفضليات لحرصهن على المشاركة في فعاليات المنتدي والإاتفادة منه، مشيرة إلى أن أسوان تستضيف المنتدى للعام الثالث على التوالي.

وأكدت أن علاقة مصر بالسينما بدأت في نفس الوقت الذي بدأت فيه في العالم، حيث أن أول عرض سينمائي تجاري في العالم كان في باريس في ديسمبر 1895، وكان فيلما صامتاً للأخوين "لوميير"، وبعد هذا التاريخ بأيام كان أول عرض سينمائي في مصر في مقهى (زوانى) بمدينة الإسكندرية في يناير 1896، وتبعه أول عرض سينمائي بمدينة القاهرة في 28 يناير 1896 م في سينما (سانتى)، وعلى مدى أكثر من مائة عام قدمت السينما المصرية آلاف الأفلام، وتعتبر مصر أغزر دول الشرق الأوسط في مجال الإنتاج السينمائي.

وأضافت أن المجلس أطلق "الكود الأخلاقي للمرأة في الإعلام"، ويتضمن ضوابط مهنية وأخلاقية لتناول قضايا المرأة في الإعلام، موضحة أن المجلس رصد أكثر مسلسل درامي نجح في تحقيق ما جاء في الكود الأخلاقي من خلال آراء النقاد والجمهور، وهو مسلسل "أبو العروسة" الذي يحمل رسائل اجتماعية هادفة تعيد الصورة الجميلة لمصر وشعبها، مشددة أنه على المجتمع رفض الأعمال الدرامية التي تنشر العنف والبلطجة، داعية صناع الدراما إلى الاستفادة من نجاح تجربة مسلسل "أبو العروسة" وتكرارها.

ورحبت السفيرة مرفت تلاوي، رئيسة مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة، بالسيدات المشاركات من أسوان الجميلة، موجهة بالشكر إلى الدكتورة عزة كامل على كل الجهود التي تقوم بها من أجل الخروج بشكل مشرف للمهرجان، مؤكدة أهمية هذه الندوات والعصف الذهني الذي يقام علي هامش المهرجان السينمائي للتعرف علي قضايا المرأة ومناقشتها.

جدير بالذكر أن المنتدى يتضمن عدة جلسات لمناقشة سلم وأمن المرأة من خلال عرض رؤي عالمية مشتركة، ودور القوة الناعمة في سلم وأمن المرأة، وجلسة أخرى لمناقشة المرأة والعمل والإعلام تتضمن تكريمات لعدد من الشخصيات النسائية.

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