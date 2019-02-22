قصات شعر ترامب وكيم "مجانا" بصالون في فيتنام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يقدم مصفف شعر في فيتنام لزبائنه خدمة فريدة من نوعها ومجانية، وهي تصفيفة شعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، حسب موقع "سكاي نيوز".

وبمناسبة قمة مرتقبة بين ترامب وزعيم كوريا الشمالية يومي 27 و28 فبراير في فيتنام، يقدم مصفف شعر في العاصمة هانوي تصفيفة مجانية لأي شخص يريد أن يحظى بمظهرهما المميز.

وقال تو جيا هوي بعد أن صفف شعره على غرار تصفيفة كيم: "أنا سعيد بهذه التصفيفة لأن الناس سيعتقدون أنني أشبه زعيم كوريا الشمالية".

وتقدم أكاديمية توان دوونج للتجميل هذا العرض حتى يوم 28 فبراير مع توافد آلاف المسؤولين والصحفيين على العاصمة الفيتنامية لحضور ثاني قمة بين ترامب وكيم منذ اجتماعهما التاريخي الأول في سنغافورة في يونيو الماضي، وفقًا ملا ذكرته "رويترز".

وقال لي توان دوونج صاحب صالون التجميل: "فعلت ذلك على سبيل المزاح، لكن رد فعل الناس أدهشني"، وأضاف: "أحب السلام وأمقت الحرب بشدة. مات كثيرون من عائلتي لذلك أؤيد هذه القمة بشدة".

من جانبه قال لي فوك هاي، إنه كان يسترخي بجوار بحيرة قريبة عندما سأله دوونج إن كان يرغب في الحصول على تصفيفة وصبغة لشعره ليبدو مثل ترامب، فوافق بدافع الفضول.

وأضاف: "لا أشعر بالقلق بشأن هذا الشعر البرتقالي اللامع، لأن مالك صالون التصفيف قال إنه سيعيد شعري لطبيعته بعد انتهاء هذه الحملة الدعائية".