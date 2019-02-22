نيللي كريم: قررت اعد فى البيت وأربى العيل وأبقى أم صالحة

كتب ياسر ابراهيم - الجمعة 22 فبراير 2019 02:33 صباحاً - انجي بيومي

قالت الفنانة نيللي كريم، إنها تركت الدراسة في أكاديمية الفنون، لتتفرغ لتربية ابنها كريم.

وأضافت “كريم”، خلال حوارها ببرنامج «أنا وبنتي» تقديم «شريف منير _ أسما شريف منير»؛ والمذاع على فضائية « أون أي »؛ “« قررت اعد فى البيت وأربى العيل وأبقى أم صالحة، وأنا فى الأساس ست بيت شاطرة، وأمى شاهدتنى وانا بغسل المواعين، وسألتني عن السبب، وأجابتها بأنى قررت التفرغ لابنى».

وتابعت نيللي : «أمي قالتلي كل السنين اللى فاتت ضيعتها عليكى عشان تغسلى المواعين، وكريم أنا المسؤولة عن تربيته»؛ مشيرة إلى أن والدتها ساعدتها كثيرا على تجاوز عدد من الأزمات التي مرت في حياتها.