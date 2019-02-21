انت الان تتابع تفاصيل خبر الهند تقطع المياه عن باكستان والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 21 فبراير 2019 08:23 مساءً - أعلنت الهند، اليوم الخميس، قطع المياه عن باكستان، وتحويل مسارها إلى إقليم كشمير وبونجاب وجابو؛ على خلفية التوتر الأخير الذي شهده البلدان المتجاوران.

وقال وزير الطرق والمواصلات والموارد المائية الهندي، نيتين غادكاري، في تغريدة له على "تويتر"، إن حكومته قرّرت قطع المياه عن باكستان وتحويل مسار المياه إلى إقليم كشمير وبونجاب وجابو.

ومنذ 7 عقود تتنازع الهند وباكستان، اللتان تملكان السلاح النووي، على منطقة كشمير في جبال همالايا. وتُعدّ كشمير اليوم واحدة من أكثر المناطق عسكرة في العالم.

وتزايدت التوترات في الأيام الأخيرة؛ إثر اعتداء في كشمير الهندية أسفر عن مقتل 41 من القوات الخاصة الهندية.

ودعا أكبر قائد عسكري هندي في كشمير، الثلاثاء الماضي، أمهات مسلحي الإقليم إلى "حمل أبنائهن على الاستسلام وإلا فسيواجهون القتل"، بينما شددت قوات الأمن حملة في الإقليم المتنازع عليه بعدما قتل مفجّر انتحاري 40 من أفراد الأمن.

وأعلنت جماعة جيش محمد المتشدّدة، ومقرّها باكستان، مسؤوليتها عن الهجوم، لكن الحكومة الباكستانية تنفي أي صلة لها بالتفجير الذي زاد التوتر بين الخصمين النوويين.

ونفى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، في خطاب تلفزيوني أي علاقة لبلاده بالتفجير. وعبّر عن استعداده للحوار مع الهند بشأن الإرهاب، لكنه أكد أن بلاده سترد إذا تعرّضت لهجوم.

وأعلنت الخارجية الباكستانية، يوم الاثنين الماضي، استدعاء سفيرها في الهند للتشاور؛ بعد توتر في العلاقات بين الدولتين الجارتين، بعد أيام من سحب نيودلهي سفيرها في إسلام آباد.