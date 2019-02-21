بالصور| يسرا اللوزي تخطف الأنظار بفستان بـ"كتف واحد" في أسوان

جذبت الفنانة يسرا اللوزي الأنظار إليها بإطلالتها، مساء أمس، خلال حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة.

ونشرت "اللوزي" صور لها بالمهرجان، مرتدية فستان أزرق، والذي تميز بأنه طويل وغير منقوش، وبـ"كتف واحد"، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة، التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عشرات التعليقات، المشيدة بإطلالتها.

وافتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، مساء أمس، فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثالثة بقاعة سينما هلنان والذي يقام في الفترة من 20 إلى 26 فبراير الحالي.

جاء ذلك بحضور سفير دولة إندونيسيا حلمي فوزي، والدكتورة مايا مرسي الأمين العام للمجلس القومي للمرأة، والسفيرة ميرفت التلاوي رئيس مجلس أمناء المهرجان، والسينارست محمد عبدالخالق رئيس المهرجان، وبمشاركة واسعة من نجوم ونجمات السينما المصرية والعربية والأجنبية ووسط حضور جماهيري كبير من أهالي أسوان.

​