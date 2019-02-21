قبل البدء في رجيم الـ3 أيام.. تعرف على أضراره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عريشة
اشتهر نظام رجيم الـ3 أيام في الفترة الأخيرة بسبب ما يحققه من نتائج سريعة في فقدان الوزن خلال مدة قصيرة جدًا، ويعتمد هذا النظام على البروتينات متجاهلًا العناصر الغذائية الأخرى.. فهل يؤثر ذلك على صحة الجسم؟
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