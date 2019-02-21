شاهدي إطلالات النجمات العربيات بـ دولتشي أند غابانا

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana تُعتبر واحدة من أكثر دور الأزياء العالمية شهرة وتفضيلًا بين صفوف النساء، حيث إنها معروفة بتصاميمها الأنيقة والمفعمة بالأنوثة، والتي تركز بشكل خاص على إبراز جمال المرأة وعلى تناسق القوام، ولهذا فإنّ الكثيرات من النساء يعشقن تصاميم الدار، ولا يترددن في اختيارها واعتمادها لمختلف المناسبات، الرسمية منها والكاجوال، ومنهنّ النجمات العربيات اللواتي رأيناهنّ يتألقنَ باطلالات دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana اللافتة والمبتكرة، وإليكِ بعض الأمثلة.



بثينة الرئيسي في فستان معرق من “دولتشي أند غابانا”:



اختارت بثينة الرئيسي في هذا اللوك فستان ميدي معرّقًا بنقشة جلد النمر، وورود الجوري باللون الأحمر من “دولتشي أند غابانا” Dolce&Gabbana قَصّته ناعمة وأنيقة، وقد نسقت معه شنطة يد كبيرة من “ديور” Dior، وحذاءً بكعب عالٍ باللون الأسود.





سهير القيسي في فستان أسود وأبيض من دولتشي أند غابانا:



سهير القيسي اختارت فستان ميدي ناعمًا باللونين الأسود والأبيض من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana قصته ضيّقة ومزينة بشريطة على الرقبة، ونسقت معه شنطة يد صغيرة باللون الفضي من تصميم الدار أيضًا، وحذاءً بكعب عالٍ أسود.





سيرين عبد النور في فستان ماكسي من دولتشي أند غابانا:



كثيرًا ما تختار سيرين عبد النور اطلالات أنثوية ناعمة من دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana، مثل هذه الاطلالات التي اعتمدتها لإحدى جلسات التصوير، واختارت فيها فستان ماكسي معرّقًا من قماش الشيفون محدد الخصر وتنورته واسعة، ونسقت معه نظارات شمسية باللون الأبيض.





نانسي عجرم أنيقة في فستان من دولتشي أند غابانا:



نانسي عجرم من النجمات اللواتي تليق بهنّ تصاميم دار دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana، حيث إنها تتمتع بالأنوثة الكافية، وفي هذه الاطلالة اختارت فستان ميدي له قصة الكورسيه من الأعلى، معرقًا برسومات الورود، وقد نسقت معه بوليرو من الفرو الأسود، وبعض المجوهرات الناعمة.





اطلالات النجمات العربيات بـ دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana مميزة ولافتة، شاهدي الصور واخبرينا رأيكِ بها.

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