لن تصدّقي قباحة إطلالات نجمات الـ Brit Awards!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 21 فبراير 2019 07:33 مساءً - أُقيم مساء أمس الاربعاء 20 فبراير في مدينة لندن، حفل توزيع حوائز الموسيقى البريطانية الـ Brit Awards لعام 2019، والذي يحضره النجوم من أوروبا ومن دول العالم كافة، وعادةً ما نشاهد الكثير من الاطلالات الغريبة والمجنونة على السجادة الحمراء الخاصة بالحفل، مع عدد كبير من الاطلالات المميزة، غير أنّ حفل مساء أمس بدا وكأنه سباق لنيل لقب الاطلالة الأكثر قباحة، حيث فشلت النجمات باختيار اطلالات أنيقة، إلّا من بعض الاستثناءات القليلة، وإليكِ بعض الأمثلة.



ديوا ليبا في فستان من “كريستوفر كاين”:



اختارت ديوا ليبا Dua Lipa فستانًا من أحدث مجموعات مصمم الأزياء البريطاني “كريستوفر كاين” Christopher Kane، غير أنّ تصميم الفستان كان كارثيًّا إن كان من ناحية الجزء العلوي المصنوع من الدانتيل والذي بدا مبتذلًا، أو الجزء السفلي المصنوع من قماش الساتان الفوشيا، والذي بدا تصميمه قديمًا وباليًا، اختيار الاكسسوارات كان الشيء الوحيد الموفّق في اللوك.





بينك في اطلالة باللونين الأصفر والأسود:



على ما يبدو أنّ النجمة الشهير “بينك” Pink علقت في الزمن في حقبة التسعينيات، والاطلالة التي اختارتها لحفل الـ"بريت Brit" مساء أمس، أكبر دليل على ذلك، فقد اختارت فستانًا من الموسلين باللون الأصفر، مع جاكيت قصير من الجلد الأسود، وقد رغبت من خلال هذه اللوك أن تُظهر موقف كونها تعتبر نفسها من مغني الروك، لكنها فشلت في ذلك، حيث بدا اللوك رخيصًا ولا يمت للأناقة بصلة.



سوكي واترهاوس في اطلالة من رامي قاضي:



اختارت سوكي واترهاوس Suki Waterhouse فستانًا مزينًا بالكشكش من رامي قاضي Rami Kadi باللون الأبيض، مع حزام فوشيا على الخصر، الفستان من الأعلى بدا جميلًا وناعمًا، غير أنّ الكشكش على التنورة بدا مبهرجًا قليلًا، وتسريحة الشعر لم تكن موفقة أبدًا.





ويني هارلو في فستان من إيلي صعب:



ربما اطلالة ويني هارول Winnie Harlow كان الاطلالة الوحيدة الموفقة في الحفل، حيث اختارت فستانًا فاخرًا معرّقًا من قماش الشيفون من “إيلي صعب” Elie Saab، له قصة الكورسيه ومحددًا بحزام على الخصر، وقد اختارت معه وشاحًا زينت به شعرها، وبذلك أضافت لمسات لافتة لكن غير مبهرجة للوك.





شاهدي أبرز اطلالات نجمات الـ Brit Awards لعام 2019، واختاري بنفسكِ أسوأ وأجمل اطلالة.

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